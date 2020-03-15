足總盃　熱血球迷撐愛隊要「搵位」

周日（15日）在將軍澳運動場「閉門」上演的「足總盃」8強大戰，最終由東方龍獅憑辛祖倒戈入波，加上艾華頓的奠勝球，以2比0淘汰傑志進身準決賽。場內鬥得火熱，場外兩軍球迷亦以「唱山歌」形式為各自愛隊打氣，其中「藍鳥」球迷更將球場外一處小山坡命名為「甘巴爾看台」。

這場「足總盃」半準決賽，兩軍鬥得非常激烈，先有傑志後衞艾里奧，與東方前鋒盧卡斯爭球時，被撞凹臉骨退下火線，後有艾華頓與對手碰撞後引起一輪小激突。戰至下半場，東方龍獅先憑倒戈的辛祖入波領先，引發「藍鳥」一輪傾力反撲，但最後卻被艾華頓的入球「潑冷水」，最終東方以2比0取勝晉級。

球場內球員火拚，球場外亦有雙方球隊「第12人」分庭抗禮。基於比賽僅屬閉門進行，傑志有近60名球迷繞過球場，爬上一處小山坡窺視球場內環境，而東方亦有近10名球迷走到球場背後的緩跑徑觀眾球賽，只為一睹愛隊風采。

東方球迷葉先生就對愛隊擊敗死敵，奪得出線晉級感非常高興，特別是現時疫情嚴峻之下，能與愛隊有一面之緣便已心滿意足。而傑志球迷張先生則指，對今場比賽形勢感十分緊張，雖然愛隊以2球落敗，但優勝劣敗，對敗局絕對理解。他又稱，在這特殊情況下觀賞球賽感覺特別：「冇諗過咁多球迷嚟睇，好似平時旺角場咁大家傾吓計、唱吓歌，雖然最後輸咗，但都好開心。」

張先生又表示，之所以在這處小山坡觀賽，是受到前傑志主帥甘巴爾所啟發：「甘巴爾2010-11球季，對南華嗰場聯賽因為被罰停賽，都試過喺呢個山坡上睇波，我哋將佢改咗名做『甘巴爾看台』。」現場所見，該山坡旁邊便是馬路，張先生指球迷步至時都份外小心，提高警覺。觀賽期間大部分球迷亦有戴口罩保障衞生，離開時亦有守規矩帶走垃圾。在球圈因疫情陷入困境期間，雙方熱血球迷均坦言，珍惜與球隊共聚的機會，希望情況盡快好轉，共同走過低谷。