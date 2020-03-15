高拔捐400萬抗疫　NBA望最遲8月復賽

首位確診新冠肺炎的NBA球員高拔，在確診後已在個人社交網向公眾道歉，抱歉自己做出了愚蠢的行為，而他周六宣布個人捐岀50萬美元（約390萬港元）予爵士及家鄉法國等，身體力行為抗疫出力。

由於NBA要停賽至少一個月，場館及爵士球會等很多兼職員工因此失去收入，高拔會捐出20萬美元希望可為他們解困，同時也會向雷霆捐助10萬以支持球隊的家庭抗疫。高拔亦關心到自己家鄉，捐出10萬歐元予法國的社福機構特別照顧長幼。

至於第二位確診的米切爾在社交網向球迷表示目前自己情況良好，正在接受隔離，而其父親亦即進行檢測，幸好是結果呈陰性，沒有染上新冠肺炎，畢竟其父親是MLB紐約彗星隊的管理層。

此外，有美媒報道，NBA官方仍然想比賽可以在稍後恢復，但不能太遲，8月1日是截止限期，主要問題是為了電視轉播。如果NBA復賽，相信常規賽的場次要減少，而季後賽亦可能要縮減，甚至連下季的開賽日期都要推遲。

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