意甲計劃5月2日重開

據意大利《共和報》周日消息，意甲聯賽會正計劃喺5月2日重開，但全部閉門作賽，並趕喺6月30日完成所有賽程。

雖則意甲聯賽停擺令4月就結束，但係意大利目前疫情非常嚴重，意甲聯賽好難喺法令結束後恢復。聯賽會呢個計劃否能順利實施，主要取決於歐洲足協對於歐國盃嘅態度，以及意大利疫情嘅發展。

至於英國《鏡報》亦爆料，指歐洲足協計劃將仍未進行嘅歐聯及歐霸盃8強至4強比賽，改為以一回合決勝負，減少比賽場數。

各國聯賽最新進展

1.英超、英冠、英甲、英乙：暫停，不早於4月4日復賽

2.西甲：西班牙足總將於下周三（25日）同西甲聯賽會磋商復賽安排

3.意甲：計劃5月2日重開

4.德甲、德乙：暫停，本周決定重開日子

5.法甲、法乙：暫停，直至另行通知

6.荷甲、荷乙：暫停未來2輪賽事

7.葡超、蘇超、比甲：暫停直至另行通知

8.俄超：周二（17日）開會研究是否停擺

9.日職：目標4月3日重開，下周三（25日）開會決定

10.韓職：日期未定，但考慮將3循環聯賽縮短為兩循環

11.美職：4月12日重開

12.墨超：暫未有停擺，如常比賽

13.澳職：暫未有停擺，如常比賽

14.智甲：暫未有停擺，如常比賽