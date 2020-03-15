足總盃　又嚟地區打吡！睇吓邊隊入四強

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香港足球總會呈獻「足總盃3月閉門直播」周一（16日）下午2時30分，於將軍澳運動場上演8強大戰，兩支地區球隊冠忠南區及和富大埔爭奪最後一個4強席位。兩軍今季4度交鋒，南區以3勝1和佔先機，惟他們剛於聯賽遭遇挫折；上仗憑互射12碼晉級的大埔，能否乘氣勢再進一步？今戰自有分曉！（on.cc東網周一下午2時30分直播）

冠忠南區今季4鬥和富大埔戰績處於上風，取得3勝1和，包括早前「菁英盃」分組賽兩對大埔獲得1勝1和。「綠戰士」近況明顯有起色，南區主教練鄭兆聰（Ricky）直言不敢掉以輕心：「佢哋近況好咗好多，今場波會難踢。」今屆「足總盃」戰況激烈，多場比賽出現大比數賽果，甚至需戰至加時及互射12碼，有見及此，Ricky明言要球隊做好踢延長戰的準備。

上周閉門作賽的聯賽，南區慘敗傑志1比5，Ricky與球隊上下檢討過後，希望今仗能重振雄風：「隊形方面要發揮得更好，無論90分鐘抑或加時，都要保持一個好嘅隊形。另外防守方面唔好有咁多漏洞，因為大埔鋒力好強。」想取勝就必須要有入球，Ricky強調要加強前場把握力的重要性，希望藉此鞏固球隊信心。

和富大埔2月至今共取得2勝2和不敗佳績，今仗遇上新敗的南區，希望藉強勢報卻回今季3度不敵對手之仇。助教艾雲（Ivan）表示，上輪與理文鬥足120分鐘再以12碼取勝，展現球員強烈爭勝心，亦反映球隊具實力抗衡港超任何對手，如今大埔已非「吳下阿蒙」，今仗有信心復仇成功：「球員士氣高昂，我認為佢哋嘅體能係現時港超最好，我肯定佢哋會付出120%去踢，今次對南區係時候贏番次！」

麥保美上場領紅牌今仗要停賽，失去這道中場屏障，惟Ivan卻揚言毫不擔心：「球隊唔只得11個人，我哋仲有其他勝任嘅球員，例如何振廷之前出任防中，表現都好出色。」基於陸平中尚未完全康復，Ivan透露近期表現出色的錢兆琛，有望繼續擔任正選守門員。

雙方預計陣容：

冠忠南區（3-5-2）

29謝德謙

34陳港斌 20比圖 6列文

23劉家銘 8劉浩霖 7狄卡奧 16陳肇鈞 3史必

10查維斯 11文迪斯

和富大埔（4-2-3-1）

1錢兆琛

28車潤秋 24唐道碧 3雲美亞斯 13楊賜麟

5杜度 44何振廷

23孫銘謙 4中村祐人 7金玟基

77金承龍

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