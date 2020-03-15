疫情肆虐！韓職啦啦隊食穀種收入接近零

新冠肺炎病毒玩殘全球，南韓唔少星級啦啦隊員都要食穀種，包括韓職蔚山現代個20歲靚女趙英珠，一樣無法倖免，唔知香港有冇公司有興趣請佢過嚟‧‧‧‧‧‧做保安呢？

趙英珠樣貌標緻，被形容酷似韓國女歌手，SM娛樂旗下5人女子組合Red Velvet嘅成員兼隊長裴珠泫，人氣逐步攀升。佢唔只係蔚山現代啦啦隊生招牌，又經常參與韓國職棒、職業排球隊嘅宣傳活動，可以話唔憂做，前途本來一片光明。點知新冠肺炎蔓延，所有比賽延期，甚至連日常蔚山文殊競技場嘅旅遊參觀活動都陷入停頓，趙英珠只有困喺屋企，邊度都唔使去。

由於商業活動全面停擺，呢啲靚女莫講話拍廣告，連出騷機會都冇埋，外快全線歸零，只能靠份底薪吊命。雖然頂級啦啦隊成員準確數字未見公開，估計月薪加球隊騷錢大概100萬至250萬韓圜（約6512至1.6萬港元）左右，唔到100萬韓圜嘅低收入者更大有人在，據稱呢個薪酬水準過去10年基本冇變，衰起上嚟仲低過嚟香港撈份保安或者清潔。

依家宅喺屋企健身Keep Fit嘅趙英珠，同大多數人一樣，只能夠祈求一班球員同球迷健健康康，韓職可以盡快開打，大家一齊重返球場享受足球樂趣！