【東體爭議】奧斯爾最好去美職搵食

阿仙奴中場奧斯爾上年發表支持疆獨言論後，被中國內地封殺，阿仙奴都受牽連，央視唔播做兵工廠比賽，影響球會進軍中國市場，一度傳出1月出售呢位31歲前德國國腳。

雖然阿仙奴最終都死攬奧斯爾，新帥阿迪達更對佢委以重任，但「大眼仔」已經回晒塘，作用非常有限。

同埋奧斯爾周薪達35萬鎊，成為球會一大財政負擔，所以必須先清走佢，先至可以騰出資金，簽入新兵改革，奧斯爾一日留隊，兵工廠都好難翻身。

問題係奧燒唔肯減人工，難有球會接貨，成為轉會一大障礙，加上疆獨言論，嚇窒畀得錢簽佢嘅大球會，畢竟歐洲豪門都視中國市場為「肥豬肉」，又點會為一棵樹，放棄整個森林。

奧斯爾將來唯一出路，應該得番美職，始終當今世界敢同中國對抗嘅國家，只有美國，連帶美國體壇亦企得比較硬，從NBA無懼中國封殺，都力撐火箭總經理莫雷就知啦。

美國國務卿蓬佩奧早前曾表示支持奧斯爾有「言論自由」，加上美職球隊一向喜歡用高薪簽入走下坡嘅大牌球星，真係非常適合奧斯爾，到時佢踢波輕鬆啲，仲可以暢所欲言。