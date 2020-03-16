【阿King】曼聯要捧英超　必須換老闆

曼聯喺冬季轉會市場，幾經辛苦先至簽入葡萄牙中場大將波基斯費南迪斯，成績亦有改善，曼迷當然興奮，但要令紅魔鬼重上費格遜時代嘅爭霸級數，恐怕唔係靠買一兩位球星，可以做得到。

其實曼聯過去7年已花費巨額資金增兵，亦請來名帥領軍，但都唔見起色，講到尾都係管理層問題。

格拉沙家族入曼聯以來，只當球會係搖錢樹，利用曼聯品牌搵銀，但點樣組織一支具爭標實力嘅球隊，就完全冇諗過。

行政總裁伍德沃德都係足球門外漢，佢間屋早前被球迷「裝修」，充分反映佢管理球會嘅方法完全失敗。

以前仲有費格遜以「第2個老闆」身份主持大局，佢老人家退休後，其他主帥發揮唔到呢個角色，「無人駕駛」之下，自然無法阻止球隊走向衰落。

事到如今，要令曼聯重返爭奪英超冠軍行列，唯一方法係換班主，希望沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼真係收購曼聯，換埋班管理層，進行徹底改革。

點解由穆罕默德‧薩勒曼入主，對曼聯最好？最直接原因係佢夠有錢，可以簽入最好嘅球員，更加關鍵係中東油王收購球會，往往並非為賺錢，而係要建立聲譽，要面子，所一定會以奪得佳績為前提。

曼城、巴黎聖日耳門就係最佳例子，曼聯要復興就必須要有呢種既有錢又有心嘅老闆，否則即使再換帥，再簽多10個波基斯費南迪斯，都係徒然。