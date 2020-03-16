皇馬疫境搶人！同意13億收購文尼

新冠肺炎肆虐之下，歐洲各大聯賽暫停，但球會仍需積極為下季組軍做準備。英國《每日郵報》爆料，指皇馬管理層已接觸利物浦前鋒沙迪奧文尼嘅經理人，向對方表明好有決心於今夏簽入呢位塞內加爾國腳，據悉皇馬願意開出1.4億鎊(約13億港元)轉會費，有信心利物浦會放人。

西甲停擺之下，有傳如果無法重開，就好大機會由現時榜首巴塞隆拿成為今季冠軍。皇馬教練施丹認為以「銀河艦隊」目前人腳出戰下季賽事，亦難以重奪西甲冠軍，特別係鋒線乏力，賓施馬已32歲，夏薩特、加里夫巴利經常受傷，抖多過踢，其他球員難當大任，有必要簽入頂級進攻球員。

皇馬原本收購目標係巴黎聖日耳門(PSG)前鋒基利安麥巴比，但要從財力雄厚嘅PSG手上搶走佢，非常困難，於是改為主力斟沙迪奧文尼。

事實上，施丹一直好欣賞文尼，早幾年已經想簽佢，但當年仲有C朗在陣，冇咁大逼切性，一直未成事。不過「銀河艦隊」現時急需要重建，冇得再拖，施丹已下定決心，要求會方全力收購文尼。

即將28歲嘅沙迪奧文尼今季於各項賽事，為利物浦上陣38場，射入18球及12次助攻，成為紅軍喺英超一枝獨秀嘅主要功臣。如果最終真係以1.4億鎊成交，文尼就會超越8800萬鎊嘅夏薩特，成為皇馬史上最高身價球員。