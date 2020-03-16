【深度分析】新冠肺炎救咗摩連奴一命

英超因為新冠肺炎喺歐洲擴散，而被逼暫停，球員冇波踢、球迷冇波睇，利物浦衝冠又被阻，幾乎人人都成為輸家。不過，其實仲有1位「贏家」，佢就係熱刺領隊摩連奴。

熱刺近期一直受嚴重傷兵問題困擾，哈利卡尼、孫興民、貝雲積等多位球員都養傷，熱刺成績亦急轉直下，包括歐聯出局，近3場英超亦只有1和2負，已經落後第4位車路士7分。

眼見熱刺爭前4位機會愈來愈渺茫，摩連奴又面臨被炒嘅時候，英超暫停最少3星期，令呢支倫敦勁旅有喘息機會，特別係獲得額外時間，等一班傷兵復出，最為關鍵。

首席射手哈利卡尼日前已經復操，話唔定英超重開時，佢就可以復出，到時熱刺搶分本錢大增，爭入前4位仲有價講，摩連奴都有機會保住飯碗。

至於輸家方面，除咗只差一步就可以捧盃嘅利物浦之外，曼聯亦因為英超暫停，被打窒道氣，紅魔鬼近4場英超取得3勝1和，包括擊敗2支前4位球隊車路士同曼城，僅落後第4位車路士3分。

以曼聯呢個勢頭，原本大有機會反超前車仔，打入前4位，但依家英超暫停，等重開之後，可能又係另一個世界。