朗尼怒插政府防疫不力：當球員係白老鼠

英國新冠肺炎肆虐，英超及各級聯賽都要暫停，英國政府處理疫情，往往慢幾拍，表現備受批評，前英格蘭國家隊隊長朗尼都忍唔住，發表長文怒插政府防疫不力。

朗尼話：「我上周四(12日)喺打比郡訓練基地，等緊首相約翰遜講話，人人都好焦急，當時聽講有3位李斯特城球員出現新冠肺炎症狀，我哋之後對手係米禾爾，佢哋上場先至同 諾定咸森林比賽完，森林嘅老闆對病毒呈陽性反應。我並唔係擔心自己，而係擔心家人、朋友，同埋接觸過嘅每個人，我哋當時已經唔想再比賽，但約翰遜遲遲先至出來講話。當講到體育比賽問題，佢竟然仲話遲下再算，佢明顯係逃避責任，將問題留畀足總同英超自己解決。幸好緊急會議之後，賽會做出正確決定，暫停咗賽事，英國球員幾乎被當成白老鼠，用來做『病毒測試』。」

事實上，歐洲球壇愈來愈多球員確診新冠肺炎，但以約翰遜為首嘅英國政府對於下令暫停賽事，猶豫不決，唔重視球員安危，又難怪朗尼咁激氣。