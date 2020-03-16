【人物誌】再見極速扭波王　希比宣布掛靴

講到足球小國白羅斯，球迷最深認識必定係曾踢過阿仙奴、巴塞隆拿等豪門嘅希比，呢位「極速扭波王」雖然消失喺球迷視線多年，但其實一直都喺白羅斯聯賽踢緊，不過就嚟39歲嘅佢日前正式宣布掛靴，結束多姿多采嘅球員生涯。

5月生日就39歲嘅希比，日前喺佢嘅紀錄片《我們的希比》發布會入面證實：「雖然我好愛足球，仍然好想落場比賽，但我已經38歲，問過多好意見同諗咗好耐之後，我決定要退落嚟。」希比喺上月結束嘅白羅斯聯賽入面，協助伊斯洛治拎到第5名成績。

希比出道嗰陣效力過白羅斯兩大勁旅巴迪同明斯克戴拿模，之後轉投德甲史特加開始上位，2005年加盟阿仙奴後，更加同法比加斯、路斯基組成英超最華麗中場線，出色表現亦係佢職業生涯高峰。2008年佢轉會巴塞隆拿後未受重用，從此成為「人球」不斷轉會，佢之後接受訪問亦承認：「離開阿仙奴係佢最後悔嘅決定。」

希比童年時代經歷過切爾諾貝爾大災難、蘇聯鐵幕倒塌等重大變遷，成名後亦抵唔住富裕誘惑，踢波、揸快車、追女仔就係佢生命，擁有各款跑車嘅希比，2003年曾經發生嚴重車禍，另一架車有乘客不幸慘死，從此希比就修心養性，將「揸快車」嘅興趣轉去球場上面奔馳。

雖然身材瘦削，但希比嘅「極速摩打腳」就相當犀利，超強扭波技術令球迷睇到如癡如醉，每次拎波就不斷衝前見人過人，論踢波嘅悅目程度，希比絕對係令球迷懷念嘅一代球星。