生日不忘抗疫　蔡再懃：想快啲開季

新冠肺炎持續擴散，滿貫籃球隊繼續為抗疫出一分力，一班球員周一（16日）來到樂富橫頭磡邨，向傷殘青年協會派發一萬個口罩。今天是蔡再懃的25歲生日，球隊特別預備蛋糕為他慶生。「最緊要大家身體健康。」他的生日願望，亦是香港人的願望。

香港籃球總會早前宣布，甲一聯賽將會延期到8月開打，由於康民署體育館籃球場仍未開放，新加盟的蔡再懃與大部分滿貫球員一樣，近日訓練主要是健身房和街場兩邊走，他無奈地說：「希望疫症快點過，可以快點開季，相信大家都已經好悶了。」這位上季甲一聯賽最有價值球員表示，最近唯一感恩的是有更多時間陪伴家人，而能夠見證愛女球技猛進更令這位爸爸笑得合不攏嘴，「囡囡很喜歡打籃球，而且進步很快呢。」

上季總亞軍滿貫去年10月已開始備戰新賽季，希望捲土重來，控衛葉俊傑對於新賽季表示期待，「今季陣容更加完整，相信今年我們和冠軍的距離又近了。」「傑仔」早已在這個漫長的休賽期為自己定下目標，「希望加強體能及外圍命中率。」

為協助基層人士抗疫，滿貫計劃捐贈總共一千盒，約五萬個口罩給多個社區。繼葵涌邨、聯和墟後，滿貫第三站來到樂富橫頭磡邨，向傷殘青年協會的輪椅籃球員以及該會會員派發一萬個口罩。

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