足總盃　和富大埔贏「地區打吡」入4強

香港足球總會呈獻「足總盃3月閉門直播」，周一（16日）假將軍澳運動場上演的8強戰，和富大埔憑着杜度、陸志豪、中村祐人及金承龍各入一球，以4比1擊敗冠忠南區，進身4強後將於3月22日與富力R&F爭奪決賽席位。

兩隊於比賽初段各有攻勢，大埔開賽3分鐘有金玟基於禁區外快射僅告出界，南區1分鐘後則有文迪斯把握對手解圍不遠，於禁區內控定後抽射高出。南區戰至8分鐘則接應劉浩霖妙傳遠射高出。「綠戰士」12分鐘出現入球機會，金承龍左路傳中予中村祐人剷射，被李溢晉飛身救出，不過大埔隨後則在5分鐘連入兩球，13分鐘先有杜度接應陸志豪左路角球頂入，17分鐘則有金玟基回傳予陸志豪於禁區外抽射得手，將比數改寫為2比0。「紅衫軍」戰至23分鐘則憑陳港斌接應文迪斯左路角球頭槌建功將比數拉近，及後於34分鐘文迪斯挑傳給查維斯，後者於禁區內回傳予積施利右路窄位起腳，惟未能為門將錢兆琛帶來考驗。大埔於完場前幾乎由南韓孖寶合力泡製「士哥」，金玟基快放妙傳予金承龍禁區頂笠射僅告高出，「綠戰士」半場領先2比1。

南區於換邊後不久力圖扭轉敗局，於50分鐘的一個罰球攻勢先後有狄卡奥及劉浩霖起腳被擋出，陳港斌隨後頭槌攻門則僅告高出。52分鐘，列文接應文迪斯右路角球傳送，惟之後一頂一射的攻門均未能攻破錢兆琛的十指關。大埔戰至55分鐘再有入球進帳，楊賜麟右路傳中予中村祐人頂成3比1。南區今仗不乏入球機會，但先後於74分鐘及83分鐘分別有陳肇鈞近射及迪亞高在禁區頂抽射，均被門將錢兆琛瓦解。「綠戰士」於完場前鎖定戰局，陳文輝把握比圖失誤，在截得皮球後起腳省中陳港斌，隨後再傳予後上助攻的金承龍將比數改寫為4比1完場。