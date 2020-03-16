足總盃 　陸志豪倒戈入波：韓國孖寶好掂！

「足總盃」8強戰最後一戰，和富大埔以4比1輕取冠忠南區，其中今仗倒戈的大埔中場陸志豪（Michael），踢滿全場充當球隊的節拍器之餘，更於上半場為球隊取得入球，成為球隊晉級4強的功臣。賽後Michael卻未有貪功：「覺得自己表現唔係特別好，亦唔算特別差。」

今仗對手南區佔據大部分控球權，Michael要與狄卡奧和比圖等舊隊友較量，他直言面對舊主感覺特別興奮，希望能夠證明自己：「對番佢哋（南區），都想踢得好啲，自己覺得贏波係最緊要。」Michael坦言有信心面對挑戰，但認為球隊能否打入決賽，依然要似乎場上表現。

大埔近況回勇，不少得前場3位韓日兵的出色表現，除中村祐人有斬獲之外，今仗再有入球的南韓新兵金承龍（阿Kim），賽後更當選「全場最佳球員」（MOM），Michael不忘大讚他們的職業精神之餘，更透露兩位南韓球員之間的默契非凡，笑言金承龍的加盟，成功激發同胞金玟基的潛能：「佢哋好專業，『阿Kim』嚟到態度好好，尤其佢可以控制到金玟基（Minki），因為金玟基有陣時會跳掣，『阿Kim』就可以令到『Minki』踢得仲好啲。」Michael認為幾位東亞外援注重輩份關係，亦是他們能交出出色表現的關鍵。