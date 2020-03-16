美臣蒙特違反隔離令　林柏特大怒！

車路士翼鋒赫臣奧杜爾上星期被確診感染新冠肺炎，全體職、球員立即進行14日家居隔離，勢估唔到1個星期唔夠，英格蘭中場美臣蒙特就因為腳痕，偷走去公園球場度踢波，而且仲同其他細路仔同場。據報車路士得悉事件後，已即時訓斥呢位英格蘭國腳，並考慮進行處分。

隨住赫臣奧杜爾中招，「藍戰士」上周五宣布全部球員會跟隨政府指引，在家隔離14日，不過英國《每日鏡報》就發現，美臣蒙特同韋斯咸中場迪格蘭賴斯，喺周日(15號)中午去到巴內特一個公園嘅足球訓練中心踢波，現場有家長帶埋細路一齊出席。

其中一名家長表示：「我哋見到有架好靚嘅車嚟到，之後又嚟多部，車入面有4、5個人，我個仔認得個司機係美臣蒙特，佢哋踢5人或6人足球，迪格蘭賴斯都有份。之後我醒起，佢個隊友唔係確診咗新冠肺炎咩？好明顯佢哋完全唔在乎，我相信車路士知道後會好震驚。」

據報車路士得悉事件後，領隊林柏特同球會高層已即時訓斥，要求美臣蒙特跟隨隔離令，而且考慮向佢作出罰款處分。至於迪格蘭賴斯嘅球會韋斯咸目前並冇隔離令，所以未有違反任何規例。