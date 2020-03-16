澳職閉門Carry On！墨超暫停

澳洲足總宣布，經過同球會開會商議之後，決定澳職常規賽會如期舉行，但餘下賽事都會閉門舉行，比賽要喺冇球迷情況下完成，不過由於澳洲實施旅客隔離管制，位於新西蘭嘅威靈頓鳳凰以及剛作客鳳凰返澳洲嘅墨爾本勝利，球員要自我隔離，呢兩隊嚟緊兩輪賽事會延期，日期會再決定。

本季澳職仲有6輪結束，澳洲足總宣布，澳職常規賽、周六舉行嘅女子澳職總決賽會閉門作賽，與此同時，包括其餘聯賽在內嘅基層球賽亦可以繼續進行，但會採取措施降低新冠肺炎病毒嘅傳染風險。

不過，由於澳洲決定所有旅客必須自我隔離14天，令到啱啱作客新西蘭鳳凰威靈頓嘅墨爾本勝利以及本身鳳凰嘅比賽會延期，至於鳳凰本賽季澳職餘下嘅比賽，就會全部移師喺澳洲境內舉行。有關季後賽嘅安排，則會留待常規賽完成之後，根據到時情況再作進一步決定。FC悉尼目前喺少賽2場情況下以15勝2和2負47分，領先第2位嘅墨爾本城10分。

至於墨西哥足總亦宣布，暫停餘下墨超次循環賽事直至另行通知，周一朝早場CF阿美利加對藍十字，其實已經需要閉門作賽，亦成為疫情下暫時最後一場墨超，墨超進行咗10輪比賽，利昂暫以10戰7勝3負21分排榜首。

各國聯賽及主要錦標最新進展

1.歐聯、歐霸：暫停，周二（17日）開會研究餘下賽事安排

2.英超、英冠、英甲、英乙：暫停，不早於4月4日復賽

3.西甲：西班牙足總將於下周三（25日）同西甲聯賽會磋商復賽安排

4.意甲：計劃5月2日重開

5.德甲、德乙：暫停，本周決定重開日子

6.法甲、法乙：暫停，直至另行通知

7.荷甲、荷乙：暫停未來2輪賽事

8.葡超、蘇超、比甲：暫停直至另行通知

9.俄超：周二（17日）開會研究是否停擺

10.日職：目標4月3日重開，下周三（25日）開會決定

11.韓職：日期未定，但考慮將3循環聯賽縮短為兩循環

12.美職：4月12日重開

13.墨超：暫停，直至另行通知

14.澳職：暫未有停擺，閉門比賽

15.智甲：暫未有停擺，如常比賽

16.巴甲：延遲開咧

17.巴省聯：暫未有停擺，閉門比賽

18.自由盃、南球盃：暫停，直至另行通知

19.挪超：延至4月15日開咧

20.瑞超：暫未有停擺，4月4日開咧