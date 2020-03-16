監躉Look變細哨Icon　巴西遊戲勁抵死

巴西傳奇球星朗拿甸奴依家身陷囹圄，不過佢嘅踢波天賦並唔係監倉可以困得住，日前喺巴拉圭一個監獄盃決賽交出5入波同6助攻捧盃，成為足球壇一大熱話。

據巴西傳媒報道，喺巴西大熱嘅足球實況遊戲Bomba Patch，喺最近嘅更新版入面為朗拿甸奴設計「監躉Look」，而且特別為佢整咗間「巴拉圭監獄會」球隊，喺遊戲畫面所見，朗拿甸奴換上監犯服踢波嗰陣，場邊仲會有警察同警車駐守，相當搞笑。

Bomba Patch跟足現今足球形勢，新版入面仲加入好多「吉場」效果，反映番依家好多比賽因為疫情要閉門作賽嘅情況。Bomba Patch更喺官方Twitter認叻，話自己個Game夠update喎。

因為上訴失敗，估計「細哨」仲要踎一段日子，佢所在監獄嘅獄長Blas Vera就讚呢位囚友夠乖，唔知係咪想留佢耐啲，欣賞呢位前巴西國腳嘅腳法：「總嘅嚟講，佢喺獄中表現良好，精神一直都唔錯，同電視上睇到嘅一樣，監獄入面佢總係面帶微笑，同其他犯人有講有笑，仲經常空地裏面閒逛。」