曼聯全力留普巴　與波費組夢幻中場

英超因新冠肺炎疫情暫停，對曼聯可能係好事，該隊法國中場保羅普巴經過長達3個多月養傷後，將於周二歸隊復操，英國傳媒報道，自從波基斯費南迪斯加盟後，普巴與曼聯關係終於和解，近期有迹象顯示普巴續約留效，與「波費」合組夢幻中場，重建王朝。

普巴於去年夏天已表達離隊意願，只係曼聯叫價超過1.5億鎊，無論皇馬或祖雲達斯都傾唔掂數，去年底普巴足踝受傷，至今養傷超過3個月，期間普巴再向更衣室表態離隊，當時與球會關係處於冰點，在尚餘18個月合約下，普巴離隊幾成定局。

曼聯自從1月底戰績反彈，更於冬窗關閉前簽入波基斯費南迪斯，局面徹底扭轉，波費加盟後曼聯成績全面向上，並意外成為球會與普巴之間嘅破局人，領隊蘇斯克查在上仗歐霸盃大勝寧斯後，突然講起普巴，並表示有信心與普巴續約，令事情出現轉機。

多間傳媒報道，聯賽停頓，曼聯有充裕時間與普巴溝通，報道指普巴已對曼聯回心轉意，有可能簽下新合約，一位消息人士透露：「在曼市打吡擊敗曼城後，大家都看到曼聯前進方向，普巴很可能與球會續約。」

波費在過去個半月已展露實力，普巴又是公認世界級中場，來季若能組成夢幻中場，曼聯復興之路不遠矣。