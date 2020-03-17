【有片】球星瘋玩家中抗疫挑戰　波費搶鏡

幾年前全球曾經捲起「冰桶挑戰」熱潮，最近有足球網站亦喺新冠肺炎疫情下，發起一個叫Stay At Home Challenge嘅「家中抗疫挑戰」，要求挑戰者用20秒時間，一邊用搓手液洗手、一邊進行「的波」示範，近期獲得唔少球星參加，即時成為足球壇最熱門遊戲！

呢個「搓手挑戰」係由荷蘭網站《433》發起，而且同「冰桶挑戰」玩法一樣，每人挑戰完都要向其他人「下戰書」，好似阿仙奴中場格列沙加完成挑戰後，就向瑞士網球天王費達拿以及利物浦中場梳頓沙基利發出挑戰，愈玩愈大。

慢慢愈嚟愈多球星參與，而且玩法亦加入「的廁紙」環節，目前已經喺社交網公開「應戰」影片嘅球星，包括曼聯「人氣王」波基斯費南迪斯、祖雲達斯中堅馬菲斯迪歷特、切爾達中場丹尼斯蘇亞雷斯、阿仙奴中堅梅斯達菲、燕豪芬嘅日本國腳堂安律、馬賽後衛艾華路蘇比朗、艾美利亞嘅「施丹仔仔」安素施丹、美國女足球員湯美湯遜、靚女花式足球員Melody Donchet等等，就連費倫天拿嘅「確診」球員杜辛華荷域都有玩！