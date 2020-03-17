日本足協會長、法林明高主帥齊齊確診

新冠肺炎疫情肆虐，日本足協會長田嶋幸三中招！田嶋幸三原本周一(16日)要主持日職會議後出席記者會，記者會臨時取消已見端倪，原來佢因發燒連會議都缺席。田嶋幸三2月底至3月曾經去過英、荷、美三國，出席歐洲足協一個會議，以及睇咗一場女足賽事。

據知，田嶋幸三上周六（14日）已發病，佢透過足協向外宣布確診，稱「有些少發燒，不過身體狀况良好」、「目前遵照醫生叮囑專心接受治療」。田嶋幸三同時喺日本奧委會副主席，以及東京奧運及殘奧總裁，喺日本體壇地位舉足輕重。

同時疫情殺到南美洲，巴甲勁旅法林明高周一宣布主帥佐治捷西斯對新冠肺炎嘅檢測結果呈陽性；其球隊副主席早前已被確診「中招」。

法林明高周一為全隊球員、教練及工作人員進行了新冠肺炎病毒，佐治捷西斯結果呈弱陽性，隨後很快為他進行第二次檢查，並且暫停一隊及青年隊訓練至少一星期，而65歲佐治捷西斯去年6月上任，很快就帶領球隊贏得巴甲，他執教生涯已長達29年，一共贏得18個冠軍。