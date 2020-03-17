港超聯　理文上彈狙擊傑志

毋須登入，立即睇直播：

「中銀人壽香港超級聯賽」周三（18日）下午2時30分，於將軍澳運動場重開戰幔，由位踞聯賽榜第5位的理文，火拚「二哥」傑志。兩軍最近均在盃賽失利，定冀望在聯賽重整旗鼓，加上若理文贏波便可取代對手攀上第2位；而傑志為保次席之位，亦絕對不會留手，相信今場定有一番惡鬥。（on.cc東網周三下午2時30分直播）

上仗於「足總盃」戰至12碼階段遭和富大埔淘汰的理文，主教練陳曉明坦言球隊表現有改善空間︰「如果場波處理得好啲，都唔使等到12碼，有咁多機會攻門都入唔到波，只可以話球隊唔係踢得差，但亦唔夠好！始終隊波喺成個1、2月都係處於個好艱難嘅時期，無論場地上、訓練上，因為賽程不斷轉而令操練強度不斷轉，由本身準備『高級組銀牌』決賽，加上有球員受傷、停賽，呢啲嘅問題令到我哋喺呢個半月至兩個月嘅時間，錯過咗一啲正式比賽嘅機會。我哋上半季其中一樣做得好嘅嘢，就係一路推高緊個狀態，依家個賽期叫做比較穩定番，希望可以喺個有規律嘅賽期之下，我哋可以慢慢重回正軌。」

陳曉明：反底好時機

「陳Sir」亦指，球隊在沒有嚴重傷患困擾下，希望可以踢出「士氣波」以振軍心︰「傑志嘅人腳好充裕，可以有好多唔同球員上陣都有一定嘅競爭力，上場聯賽對南區都可以唔出費蘭度，所以對我哋備戰嚟講都困難啲。我諗每支球隊都有高峰低潮，可能季初對佢哋嚟講係比較低潮，依家我哋今季嚟講比較低潮嘅情況，所以我哋真係要好集中，要搵個機會『反底』，如果今場有好成績，隊波嘅信心就會番晒嚟！」

頻密賽程 施帥會作調整

傑志上仗「足總盃」，以0比2不敵東方龍獅8強止步，更中斷其9連勝強勢，主教練施利斯高域（Blaz）指出，敗仗並沒有影響球隊士氣：「經過檢討後，所有球員都知道球隊有咩不足，雖然失落『足總盃』，但可以畀我哋全神貫注喺聯賽之上，我哋必須提起精神，務求全取3分！」球隊中堅艾里奧，因上場與盧卡斯碰撞導致顴骨骨折，估計需休戰逾1個月，而另一守將李毅凱，近兩仗打足全場略有疲態。就着「9日3賽」的頻密賽程，加上人員耗損的情況，「施帥」稱會調整陣容：「下場將會係機會，畀平時較少上陣嘅球員擔當要職，但當然部分主力都會繼續踢，始終佢哋係職業球員，無時無刻都要準備好應付頻密嘅比賽，我會同體能教練商討好，再決定派邊個上陣。」

「藍鳥」衞冕「足總盃」失敗，意味着他們必須贏得聯賽冠軍，才可保着出戰亞洲賽資格。今仗對實力不弱，加上有舊將列斯奧、佐迪倒戈的理文，他們定必困難重重，但Blaz坦言並不擔心：「我哋餘下仲有『亞協盃』同聯賽有機會爭逐，冇人知2個月後會發生咩事。我相信自己嘅能力，同球員嘅實力，只要球隊表現穩定，我有信心傑志可以擊敗對手，更可以贏到聯賽冠軍！」

毋須登入，立即睇直播：