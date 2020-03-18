阿根廷波都暫停！得番澳職撐場

新冠肺炎肆虐全球，重災區歐洲各位大聯賽紛紛暫停之外，另一大「足球聖地」南美洲都全面失守，繼美洲國家盃決賽周要延期至2021年夏天之後，原本正進行得如火如荼嘅阿超盃都全面暫停，換言之，現時主要受注足球賽事，得番澳職繼續踢。

阿根廷足總早前仲討論緊阿超盃是否閉門比賽，但鑑於全球疫情有惡化趨勢，阿根廷旅遊及體育部長Matias Lammens去信足總，要求暫停所有賽事及操練，結果阿超盃都要急剎停。

各國聯賽及主要錦標最新進展

1.歐聯、歐霸：暫停，周二（17日）開會研究餘下賽事安排

2.英超、英冠、英甲、英乙：暫停，不早於4月4日復賽

3.西甲：西班牙足總將於下周三（25日）同西甲聯賽會磋商復賽安排

4.意甲：計劃5月9日重開

5.德甲、德乙：暫停至4月2日，3月底再評估

6.法甲、法乙：暫停，直至另行通知

7.荷甲、荷乙：暫停未來2輪賽事

8.葡超、蘇超、比甲：暫停直至另行通知

9.俄超：暫停，直至另行通知

10.日職、日乙：目標4月3日重開，下周三（25日）開會決定

11.韓職：日期未定，但考慮將3循環聯賽縮短為兩循環

12.美職：4月12日重開

13.墨超：暫停，直至另行通知

14.澳職：暫未有停擺，閉門比賽

15.智甲：由3月16日起暫停賽事14日

16.巴甲：延遲開咧

17.巴省聯：暫停，直至另行通知

18.自由盃、南球盃：暫停，直至另行通知

19.挪超：延至4月15日開咧

20.瑞超：暫未有停擺，4月4日開咧

21.阿超盃：暫停，直至另行通知