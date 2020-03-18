利物浦等捧盃！英超計劃閉門作賽　

新冠肺炎疫情嚴峻，全球多項賽事叫停，英超亦於上周五暫停，但有消息指英超初步決定唔會提早結束賽季，會繼續踢埋餘下92場比賽，但只會閉門作賽，睇嚟利物浦嘅粉絲就唔駛擔心啦！

自從英超叫停之後，外界好多猜測，更有消息話賽季就此結束，令利物浦想30年後捧盃夢碎，但英媒周三（18日）報道英超賽會初步有定案，由於尋日歐國盃宣布延期到明年夏天，預留番各國踢埋今個賽季嘅餘下比賽，而且仲話希望各國聯賽可以今年6月30日前結束，所以英超組委初定會重開。

不過，英超雖然重開，但所有比賽要閉門進行，無觀眾，但會有電視轉播，球迷仍然有波睇。英國《太陽報》就透露比賽場地要喺中立場，可能會安排喺英國中部地區進行。

目前，曼城、阿仙奴、維拉、錫菲聯都仲有10場聯賽未踢，而其他球隊就剩9場。消息指，大部份的英超球隊都希望可以踢完呢個賽季，基本上都接受足總方案，但具體嘅復賽日期及其他方案有待落實。