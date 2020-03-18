港超聯　打破傑志不敗身！理文升上第二

「中銀人壽香港超級聯賽」周三（18號）下午於將軍澳運動場「閉門」作賽，結果理文在先落後情況下，臨完場前發力，憑尼迪利下半場末段梅開二度，以2比1反勝「藍鳥」，成功打破傑志今季聯賽不敗身，於積分榜升上前列位置。

上場「足總盃」8強失利後力爭重返勝軌的傑志，今場正選派出多位小將應戰，遲遲未能入局，相反理文早段明顯踢得更主動，11分鐘後，傑志門將王振鵬解圍不遠，被理文中場沙普夫成功攔截後傳給尼迪利，後者得球後轉身即射，被王振鵬撲出將功贖罪。23分鐘，理文前場右路做出精彩配合，顏樂鋒漂亮直線傳給插上的鄭兆均形成突破，後者傳中給門前包抄的李康廉，但「康廉」射門僅僅斜出。

31分鐘接應亞哥斯達傳中，尼迪利頂中門楣，但被吹越位在先。3分鐘後，輪到亞哥斯達個人表演，帶球後推大位起腳，皮球僅僅掠門而過。40分鐘安永佳後場控球失誤，理文趁機發起反擊，「康廉」左路插上傳中，可惜鄭兆均的射門被朴俊炯擋出。上半場補時階段，傑志前場一次罰球機會，皮球落到埋伏禁區頂的高美斯腳下，不過他的射門高出，未有造成威脅，兩軍半場互無紀錄。

換邊後，傑志換入基爾頓，並加強前場緊逼，成功搶回不少主動權，一度將上半場捱打局面逆轉。60分鐘，防守壓力大減的安永佳左路壓上助攻傳中，禁區內羅梓駿第一時間射門，卻未能命中目標。6分鐘後傑志反撲終於收到成效，費蘭度左路殺入禁區起腳，被理文守將列斯奧護空門擋出，埋伏門前的高美斯成功補中，為「藍鳥」取得1比0領先優勢之餘，亦射入加盟傑志後個人首個入球。

然而落後的理文沒有輕易放棄，88分鐘亞哥斯達禁區外施射，逼使李毅凱犯手球，球證直指12碼點，主射的尼迪利沒令隊友失望，將皮球送入網窩，為理文追成1比1。

完場前補時93分鐘，理文再獲得一次反擊機會，後備入替的基華尼頓左路傳入禁區，雖然鄭兆均和余沛康連番頭頂腳踢都被王振鵬擋出，但「阿鵬」始終守不住尼迪利的補射，後者成功梅開二度，幫助理文以2比1反勝傑志。理文亦成功打破傑志聯賽不敗身，升上聯賽前列位置。

賽後理文主教練陳曉明（曉明Sir）認為今場最終時刻反勝，和後段變陣成功有頗大關係：「後尾我哋拚死一戰，轉咗陣式之後，加多咗前鋒出去，有「嘉恆」（梁嘉恆）同基華尼頓，令前場多咗變化。」「曉明Sir」坦言今場球隊雖然發揮未算最佳，但能夠全取3分，絕對不少得球員超強鬥心，他希望今場勝仗，能為理文餘下賽事注入強心針：「今場希望能成為理文下半季嘅『反底』一戰，成為轉捩點。球隊氣氛士氣，因為呢場波有好大振奮，我諗呢嗰好重要。」