港超聯　MOM列斯奧：等咗呢場勝仗好耐

周三（18日）上演的港超聯「獨腳戲」，理文憑尼迪利尾段「梅開二度」，以2比1反勝傑志，成功奪得3分，並升上聯賽榜次席。賽後獲選為「Man Of the Match」的理文隊長列斯奧（Nando）接過獎座及禮品時難掩興奮之情，不過最高興的，還是球隊終於憑一場勝仗重回正軌。

理文賽前狀態一般，自踏入2020年後6戰只得1勝，上場更在「足總盃」被和富大埔以12碼淘汰出局。今戰哀兵出擊，下半場初段一度受壓，更在66分鐘被高美斯先開紀錄，但在隊長Nando鼓勵之下球隊未有放棄，終在末段憑尼迪利，分別以12碼及門前補中的入球，以2比1反勝傑志，取得3分之餘，以較佳對賽成績壓過對手升上聯賽榜第2位。

他接受訪問指出，上場敗仗大部分時間打多一人，卻未能攻入致勝球，更在最後被對手以12碼擊敗。這些運氣欠佳的情況，自新一年後屢有發生：「唔知點解自踏入2020年後，我哋嘅感覺一直都唔係太好，明明訓練做得好足，部署亦好周詳，但到最後都係爭少少贏唔到。但今日嘅感覺有啲唔同，上半場球員嘅信心返咗嚟，到最後仲有幸反勝對手。」

Nando特別提起教練團，即使在困難時期，仍不斷鼓勵球員，做好本份，等待勝仗的到來：「有時外界淨係會着重結果到底係贏定輸，但其實所有教練團都好優秀，好勤力做好佢哋嘅工作。可能有時做得好，有時做得差，但呢樣先算係足球，要欣賞教練團仲肯相信球員，畀機會我哋改善，戰鬥到最後一刻！」

他本人賽後更獲選為「MOM」，在接過獎座及禮品時眉開眼笑：「今次係我今季第一次攞最佳球員，我呢個年紀仲攞到，絕對係對我嘅一種鼓勵！」