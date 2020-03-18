歐詠芝告別壁球壇　終結15年職業生涯　

香港壁球一姐歐詠芝（Annie）周三（18日）宣布退役，結束長達15年的職業球手生涯。目前世界排名高踞第11位的Annie，在2018年雅加達亞運帶領港隊歷史性奪女團金牌，兩奪世錦賽銅牌，又曾8次在本土女單比賽封后。

歐詠芝2001年開始被體院「明日之星」計劃中發崛，開始跟隨港隊集訓，與隊友陳浩鈴一同成為女子壁球隊的中流砥柱。2008年，Annie獲國際壁球協會頒發年度「最佳女青年球員獎」，成香港壁球史上第一人。她又曾於2011年成為首位香港女子球手晉級世界前10位，一年後更攀升到職業生涯最高的第6位。上月的美國Windy City 壁球公開賽，Annie與東道主球員Amanda Sobhy的16強比賽，成為她職業生涯最後一場賽事，當時她以2:3落敗，16強止步。

從高小開始和Annie征戰大小比賽的細佬歐鎮銘（Leo）表示，不能再與家姐並肩作戰感到可惜，但會尊重Annie的決定：「家姐之前都有同我提過下退役嘅事，運動員始終都會有退落嚟嘅一日，所以都唔太震驚，尊重佢嘅決定！」

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