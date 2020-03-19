布雷迪愛國者生涯告終 海盜或成下家

NFL天王布雷迪近期於個人社交平台宣布將離開愛國者，意味這位NFL天王將近20年的愛國者生涯即將劃上句號，盛傳布雷迪的下家，好大機會會是坦帕灣海盜。

布雷迪為愛國者效力19年期間獲獎無數，為球隊贏得6座超級碗，可算是近年愛國者王朝崛起的核心人物，此外他個人亦4度收穫超級碗最佳球員殊榮，以及3次獲得常規賽最佳球員獎，更曾3次入選全明星陣容，戰績彪炳，堪稱是NFL史上最傳奇四分衞。布雷迪於社交平台不忘感激隊友、球隊職員和球迷一直以來的支持：「過去20年係我人生中最開心嘅時光，你哋嘅支持超越一切，我希望所有球員都可以好似我咁感受其中。我覺得係時候要展開人生同職業生涯新一頁。」

據ESPN報道，布雷迪與愛國者未能於續約一事達成共識，令這位球隊傳奇球星萌生去意，而坦帕灣海盜亦開出年薪3000萬美元（約2.4億港元）年薪合約，力斟這位NFL天王，據報已經和布雷迪達成協議，好大機會於不日宣布佢加盟的消息。

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