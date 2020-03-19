香港第30張！劉慕裳入「奧」社交網報喜

空手道女將劉慕裳（Grace）成功取得東京奧運入場券！國際空手道聯會（WKF）在官網公布首批入圍名單，世界排名第4的Grace成功上榜，她亦在社交網專頁報喜。隨着劉慕裳獲得奧運資格，香港目前已取得東奧入場券已累積至30張。

WKF公布的首批入圍選手共有40位，當中包括男女子共8個項目，每項的世界排名前4位都順利入圍，再外加每項奧運主辦國選手身份入圍的8位日本代表。香港的劉慕裳就在女子個人形項目，以累積分數6300分排名世界第4，足夠資格直接登上奧運列車；扣除排名第2的日本女將清田希容(以主辦國身份入圍)，Grace是以世界第3的排名獲得東奧資格。

目前正在美國訓練的Grace獲知取得奧運資格之後，即在社交網專頁向粉絲分享喜訊，「我入圍2020奧運了！由於疫情關係很多比賽都取消，包括最後一個奧運外圍賽，錯失了搶積；但我感到興奮及開心，我會保持訓練全力備戰。」最後她更送上深情的祝福：「每一位都要保持健康！！」

對於隊友李振豪不幸確診染上新冠肺炎，Grace昨日已發短訊問候，雖然近日美國確診和死亡個案不斷上升，Grace指不會太過擔心：「我只和教練，還有他的另一位學生一起練習，不會接觸到很多人，所以情況還好。不過我會保持防疫意識。」劉慕裳暫時不會急回港，暫留美國訓練。