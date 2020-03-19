停賽太悶！英超球星偷食「姨仔」尋刺激

世界各地足球賽事因新冠肺炎疫情幾乎完全癱瘓，一班球星都要留喺屋企抗疫，當大家認為呢啲富豪球星可以在家「歎世界」，有體壇著名心理醫生爆料，近期收到大量球員因為冇波踢令「人生冇晒方向」嘅求助，更有英超球員因為悶得滯，居然偷偷同老婆嘅妹妹上床！

大部份頂級聯賽球員，都係由細細個已經全身投入足球訓練，人生就係練波同比賽，對於突如其來嘅「無限期假期」，有部份球員都出現情緒問題。體壇著名心理醫生史提夫普比日前爆料：「英超球員都非常富有，就咁睇疫情對佢哋好似冇乜影響，但內心嘅榮譽感同表演慾都冇得展示，多數都會帶嚟負面影響。有英超球員曾經向我傾訴，話佢情緒低落情況下，同佢個『姨仔』發生咗性關係。」

史提夫普比透露，佢已經收到超過30個英格蘭球員求助個案，另外有十幾個嚟自歐洲其他地方嘅Case，最主要嘅煩惱係嚟自年過30歲球員對失業嘅憂慮，亦有部份球員因為「冇嘢做」而沉淪賭博，有曾經戒賭成功嘅球員，最近都再次進行賭博。史提夫普比呼籲球會除咗照顧球員嘅狀態之外，亦要多加留意球員嘅精神狀態。