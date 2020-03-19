南美兩大盃賽　暫定5月復賽

新冠肺炎肆虐全球，重災區歐洲各大聯賽紛紛暫停，南美兩大賽事自由盃及南球盃已經停擺，而南美足協周三宣布停賽日期將延至5月5日。

10支球隊包括巴西及阿根廷爭逐的南球盃，因疫情問題上周叫停。日前打得如火如荼嘅阿超盃都全面暫停，換言之，現在主要受注足球賽事，只剩番澳職繼續有得踢。

各國聯賽及主要錦標最新進展

1.歐聯、歐霸：暫停，歐霸決賽考慮延至6月24日、歐聯決賽延至6月27日

2.英超、英冠、英甲、英乙：暫停，不早於4月4日復賽

3.西甲：西班牙足總將於下周三（25日）同西甲聯賽會磋商復賽安排

4.意甲：計劃5月9日重開

5.德甲、德乙：暫停至4月2日，3月底再評估

6.法甲、法乙：暫停，直至另行通知

7.荷甲、荷乙：暫停未來2輪賽事

8.葡超、蘇超、比甲：暫停直至另行通知

9.俄超：暫停至4月10日

10.日職、日乙：目標4月3日重開，下周三（25日）開會決定

11.韓職：日期未定，但考慮將3循環聯賽縮短為兩循環

12.美職：4月12日重開

13.墨超：暫停，直至另行通知

14.澳職：暫未有停擺，閉門比賽

15.智甲：由3月16日起暫停賽事14日

16.巴甲：延遲開咧

17.巴省聯：暫停，直至另行通知

18.自由盃、南球盃：暫停，暫定5月5日重開

19.挪超：延至4月15日開咧

20.瑞超：暫未有停擺，4月4日開咧

21.阿超盃：暫停，直至另行通知