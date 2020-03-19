法網引起暗戰　全球網賽延長停賽期

受到新冠肺炎疫情影响，多項網球賽事已宣布延期，然而法網組委會周三（18日）單方面決定將賽期推遲到9月，激發多方面不滿，而兩大網球協會ATP(職業網球總會)及WTA(女子網球總會)同時發出聲明，所有賽事停賽日延至6月7日，意味着今年的紅土賽季全部報銷。

早前ATP已表示賽事暫停6周，推遲到4月20日，而WTA亦宣布將巡迴賽延至5月2日；周四（19日）兩會更一同聲宣布再延後復賽日期。兩會的聲明中表示:「依家唔係單方面採取行動嘅時候，係應該合力行動，新冠肺炎疫情對網球的挑戰，係需要所有人一齊合作，咁樣先可令球員、賽事同埋球迷最有利。」這段話似乎是暗諷法網組委會日前自行決定延期方案。

聲明更強調，ATP、WTA、ITF(國際網球聯會)、全英草地網球會(溫網賽會)、澳洲網協及美國網協(USTA)均支持這個決定。受影響的賽事包括馬德里、羅馬等近10個男女子賽事，而所有男女子排名都會凍結，直至另行通知。

至於作為泥地賽大滿貫的法網原定於5月24日至6月7日舉行，昨日賽會宣布推遲到9月20日至10月4日舉行，今年泥地賽季全部報銷。以目前來看，6月8日之後的比賽應可如期，當中包括6月29日開打溫網，而美網雖然與押後的法網賽期相撞，但未有改期打算。

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