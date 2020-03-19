日職或不設降班 來季增至20隊

新冠疫情尚未有遏止跡象，日職各大球會周四（19日）透過視像會議商討後，為確保今季基本賽程可以順利完成，建議取消2020年度球季嘅降班制度，形成下年度（2021年）日職將由18隊變成20隊競逐，但屆時尾四球隊全部要降班，令2022年回復18隊嘅規模。

消息人士透露，日職、日乙以至今季都會取消降班，日乙、日丙前兩名可以升班，咁樣2021年球季日職將擴大到20隊參戰，日乙就由22隊增至24隊，今次係2004年以嚟，各級賽事首次唔設降班制度。

由於疫情未受控，能否好似當初計劃咁喺4月3日重開所有賽事，目前仍屬未知之數，與會者增訂兩個重開日期，包括4月17日及5月1日。下周三（25日）同J League聯賽會開會，就會確定是否再延期，如延至4月17日，主要研究點樣編排賽程，若果推延到5月1日，賽程就要想法子壓縮，到時日職盃賽制可能大幅更改，減少場次。

各國聯賽及主要錦標最新進展

1.歐聯、歐霸：暫停，歐霸決賽考慮延至6月24日、歐聯決賽延至6月27日

2.英超、英冠、英甲、英乙：暫停，不早於4月4日復賽

3.西甲：西班牙足總將於下周三（25日）同西甲聯賽會磋商復賽安排

4.意甲：計劃5月9日重開

5.德甲、德乙：暫停至4月2日，3月底再評估

6.法甲、法乙：暫停，直至另行通知

7.荷甲、荷乙：暫停未來2輪賽事

8.葡超、蘇超、比甲：暫停直至另行通知

9.俄超：暫停至4月10日

10.日職、日乙：目標4月3日重開，亦有可能延至4月17日或5月1日，下周三（25日）開會決定

11.韓職：日期未定，但考慮將3循環聯賽縮短為兩循環

12.美職：4月12日重開

13.墨超：暫停，直至另行通知

14.澳職：暫未有停擺，閉門比賽

15.智甲：由3月16日起暫停賽事14日

16.巴甲：延遲開咧

17.巴省聯：暫停，直至另行通知

18.自由盃、南球盃：暫停，暫定5月5日重開

19.挪超：延至4月15日開咧

20.瑞超：暫未有停擺，4月4日開咧

21.阿超盃：暫停，直至另行通知