林大輝：體院宿舍用於隔離非完美

香港體育學院主席林大輝獲邀主持全新體育節目，今日（19日）電視台就舉行記者會為節目做宣傳，會後林大輝接受傳媒訪問，就首宗香港運動員確診新冠肺炎個案之後，體院的應對防疫措施作回應。

早前香港空手道運動員李振豪確診患上新冠肺炎，他由法國回港後曾入住體院宿舍，對此林大輝表示體院已做出相應措施，包括一系列清潔安排，以及減少人流的安排：「我哋有勸喻運動員返屋企，亦有準備酒店畀佢哋隔離，正因為咁體院使用密度係減少咗。」他坦言新冠肺炎爆發對運動員備戰奧運與各項賽事，都造成好大影響，但體院會盡力保證讓運動員能有場地進行訓練：「體院非常正視疫情帶來嘅問題，跟足衛生署指引做好防疫工作，包括清潔和隔離措施。」

林大輝未有透露會否全面疏散宿舍，但坦言體院宿舍並非最佳隔離場所：「體院當初設計興建宿舍，並非為作隔離中心用途，例如宿舍一般係每兩個人一間房，共用洗手間，而且係採用中央空調，並非獨立空調，就隔離工作而言，呢種設計絕對唔理想。」現時體院所屬約500名全職運動員當中，有8成入住體院宿舍，入住率接近飽和，但由於疫情關係，已陸續有運動員選擇回家居住，部分則選擇入住體院安排的酒店坐「疫監」。

有傳體院為運動員準備的酒店，早前已有確診個案，或有交叉感染風險，有份出席記者會的香港體育學院社區關係及市場總監李忠民，則認為這種擔心缺乏科學根據。為配合政府的防疫政策，李忠民亦提到體院會要求3月5日打後，從外地任何地方回港的運動員要隔離14日，才能夠回到體院，強調措施是希望在保障各人健康和運動員備戰兩者之間，取得平衡。

至於李振豪的最新情況，李忠民表示今日有和他保持聯絡，直言他的狀態良好：「 佢現時安好正常，本身有傷風感冒唔舒服嘅情況都冇埋，現時佢只係覺得有啲悶。」他感概連身體強健的精英運動員都「中招」，並籍此呼籲全港市民更要做好預防措施。

首次以主持身分現身幕前，林大輝直言是因為覺得現時市面缺少關注本地體壇的節目，希望這次能透過和各個體壇重量級嘉賓的深入對話，探討香港體育發展和相關政策，籍此推動及宣揚體育運動 。

單車隊成員包括李慧詩在內，早前返港均曾與確診者同機，體院隨即為各人進行病毒測試，李忠民就交代所有人測試結果呈陰性，亦表示正排期為體操運動員進行測試，以後有運動員回港期間和確診者有接觸，都將獲體院提供測試。