香港人丹尼：香港嘅事就係我嘅事！　

「有人覺得香港嘅事與我無關，但其實我都係香港人，都係屬於呢片土地，就算好與壞我哋都係一齊度過。」縱使出生地、語言或文化與本地人不同，但自2010年來港踢足球的傑志後衞丹尼（Dani），卻十分熱愛香港，還希望在自己擅長的領域作出貢獻，承擔起為港隊作戰的使命。

2010年，時年28歲的丹尼加盟傑志，10年間為球隊贏得逾20項錦標。自2017年取得特區護照後，他為香港隊出戰過大大小小國際賽事，為其職業生涯寫下輝煌一頁。回望過去，Dani已由盛年漸漸踏入職業生涯黃昏，而在家庭生活之中，亦由當初只有他和太太「二人世界」，陸續成為如今幸福美滿的「五口子」。

在香港居住10年，Dani早已認定香港為家，更積極融入本土文化：「我生活上唔會淨同西班牙人溝通，喺唔同場合同本地人接觸，咁先係『活在香港』。」去年，他舉家由紅磡的私人屋苑，搬到位於西貢的唐樓單位，亦安排兒子Iago和Roque就讀於本地學校，而他和太太Maria，更為初生女兒Nora的名字上，加添了中文字「Mei」（美），反映Dani如今已完全扎根香港。對比起部分在港工作，卻只過着離地生活的外籍人士，Dani的生活模式就顯得相當貼地，更幫助他了解本地社會實況：「我喺到生活咗10年，應該要知道個社會發生梗咩事，關心周邊嘅事物。」

常言道：「生活離不開政治」，而Dani就正正曾在2014年，以自由記者身分於金鐘的示威現場採訪，相信他對香港的政治局勢絕對不感陌生。及至去年，因反修例事件牽起一連串社會運動，他的感受更深：「有次揸車載住屋企人，突然有示威者出現，冇幾耐有警察放催淚彈。我嗰時好擔心，因為太太當時馱梗我個囡囡。」Dani坦言，理解市民的政治訴求，亦對複雜的社會情況感到擔憂，但即使前景未明，仍然無悔3年前入籍成為港人的決定：「我認為呢個係一個機會，畀我喺足球場上作出貢獻，為香港做啲嘢！」

自2017年取得港人身分後，Dani獲徵召入香港隊，出戰亞洲盃外圍賽等賽事，他自言最深刻是，前年在台北贏得東亞錦標賽決賽周入場券的經歷：「事後好多球迷讚我踢得好，佢哋嘅說話令我覺得，我係香港人嘅一分子。」他更透露，在香港大球場穿起「紅色戰衣」作戰，是其一項無上光榮：「喺香港主場比賽，全場球迷一齊呼嗌我個名嚟支持我，係一個好高層次嘅感覺，係我喺球會從來冇感受過！」

縱使已年屆38歲，但每當Dani身處綠茵草場，總能在左路邊線奔馳。問到他估計自己何時會退下來，他這樣回應：「當我有一日起身唔再對足球有憧憬，我就知我係時候掛靴，不過就算我之前受梗傷，都仲係好渴望可以再去操練！」話雖如此，不過其實Dani亦開始未雨綢繆，為退休後的生活作打算：「我唔覺得自己有天分做足球教練㗎嘞，但以自己擁有嘅知識，我希望可以搵一份有關法律同運動嘅工作，可能係球會管理層，又或者運動法律顧問啩！」

【丹尼Profile】

全名：Daniel Cancela Rodriguez

年齡：38歲

位置：左後衞、中堅

現效力球隊：傑志

曾效力球會：拉科魯尼亞B隊、富恩拉巴達、盧高（西乙B）

今季上陣次數：8場

香港隊上陣次數：15場