伊巴謙莫域賣膠捐罩　「疫」市發圍

呢個世界有危就有機，新冠肺炎疫情威脅全球下，大家嘅健康意識都有所提高，瑞典前鋒伊巴謙莫域就有先見之明，上年入股意大利一間健康產品公司，全力開發同推廣一款「醒腦香口膠」，更借呢場抗疫戰推「買膠捐罩」促銷活動，贏盡掌聲！呢款嶄新產品過去1年瘋行意大利，營業額增長100%，伊巴謙莫域呢鋪真係「疫」市發達！

多啦A夢嘅「記憶香口膠」大家耳熟能詳，但原來類似嘅產品真係有出現！意大利香口膠品牌「Mind the gum」係非一般香口膠，入面有維他命、礦物質同營養素等成份，號稱可以提升人嘅記憶力、集中力同精神能量。伊巴謙莫域上年初首次接觸呢隻香口膠後「一(口趙)鍾情」，最後直接入股做埋公司股東，自己就出任「Mind the gum」全球代言人。伊巴謙莫域表示：「所有嘢都係由個腦開始，如果你個腦嘅反應唔夠快，盡早掌握所有機會同危險，你冇可能會做到一個出色嘅領隊、運動員或者企業家。」

今次意大利受到新冠肺炎疫情重大衝擊，伊巴謙莫域亦不忘做善市兼省靚公司招牌，宣布公司每賣一盒香口膠，佢就向米蘭嘅醫院捐一個FFP2口罩，呢位前鋒表示：「大家都知道，好多超級英雄都有面罩，意大利依家陷入緊急情況，我哋會全力支持真正嘅超級英雄(醫生、護士、醫護人員)！」伊巴謙莫域呢個行動得到熱烈反應，連西班牙《先鋒報》都評論話：「每場危機背後都隱藏巨大商機，伊巴謙莫域今次就把握到，既為自己品牌做宣傳，又可以為意大利抗疫出力，可以話係雙贏。」

伊巴謙莫域嘅生意拍擋巴迪利透露，「Mind the gum」過去1年嘅生意增長達到100%，2019年嘅營業額高達100萬歐元，而且公司規模亦不斷擴張，依家嘅網上銷售網絡已經由意大利發展到全歐洲，嚟緊仲會進軍各地藥房、酒吧同零售商店，目標係2年內成為歐洲業界嘅No.1！