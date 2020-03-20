【澳職寶庫】噴射機撻着射爆獅吼

周五澳職尾場賽事，布里斯班獅吼於中立場昆士蘭鬥紐卡素噴射機。噴射機自從新帥上任及愛爾蘭射手奧當路雲回巢後，戰績全面回升，而且噴射機近7次鬥獅吼攞到5勝2和不敗成績，噴射機平手盤捧得過。（myTV Gold 302、Now 639、有線655及615台周五下午4時30分直播）

紐卡素噴射機近6場聯賽3勝3和未輸過，目前雖排第9位，但只比第6位嘅西部聯少6分，仍有機會爭入季後賽。噴射機之所以戰績冒升，與威爾斯教頭卡爾羅賓遜接手及前鋒奧當路雲回巢有極大關係。卡爾羅賓遜領軍後噴射機5場聯賽攞到3勝2和，踢法變得簡單直接，當中由獅吼回歸嘅奧當路雲個人喺呢5場比賽交出3個入球及1次助攻，表現可謂如魚得水。奧當路雲季前轉投獅吼表現一般，一直唔受獅吼主帥科拿重視，今次倒戈一定拚盡顯身價。

離開主場獅吼腳軟

獅吼上季聯賽排尾2緣盡季後賽，今季喺利物浦名宿科拿領軍下一洗頹風，現排聯賽榜第4位，極有機會重返季後賽，球隊近6場聯賽贏4仗，表面上近況唔錯，不過呢4場贏波有3場來自佢哋主場，今場比賽改喺中立場舉行，隨時影響獅吼發揮，更何況受新冠肺炎影響，目前所有澳職比賽都要閉門舉行，冇咗主場球迷打氣支持，獅吼喺聲勢方面，恐怕亦大不如前。睇番近年交手成績，噴射機對上7次攞到5勝2和，平手盤捧噴射機。