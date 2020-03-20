錫永大裁員　阿仙奴孖寶拒絕減薪冇得撈

新冠肺炎疫情令歐洲球壇幾乎全面停頓，唔少球會損失慘重下都要進行節流措施，瑞士老牌勁旅錫永日前宣布將9名球員「炒魷魚」，當中包括曾經踢過阿仙奴嘅球星佐羅同桑治，原因係佢哋拒絕接受減薪方案，球會唯有忍痛放棄。

瑞士聯賽目前無限期暫停，球會失去收入之下亦好難繼續支付職、球員嘅薪金，據瑞士通訊社同RSI電視網絡消息，錫永已經將9名拒絕喺聯賽停擺情況下減薪嘅球員裁走，當中唔少都係星級球員，包括前阿仙奴球星佐羅同桑治，另外仲有隊長高亞斯、踢過富咸嘅瑞士國腳卡沙米、前羅馬射手杜姆比亞等等，錫永官方目前未回應裁員事件。

瑞士聯賽自3月1號開始暫停，錫永目前喺10隊入面排第8位，只係比降班區高出3分。錫永班主干斯坦丁自2003年入主後，至今換過大約40個教練，包括意大利名將加度素都曾經教過錫永，而且佢哋經常鬧出是非，2年前試過因轉會債務被禁踢歐洲賽，干斯坦丁亦曾因掌摑電視評述員而被罰禁止出席賽事9個月。