南韓「足球女神」揀理想對象　竟然係佢！？

唔係C朗、尼馬，更加唔係美斯，南韓「足球女神」郭敏仙心目中嘅球星對象，竟然係做得佢老竇有餘、57歲嘅前荷蘭足球傳奇巨星古列治，吹漲！

剛啱兩個幾星期前生日嘅郭敏仙，對實際年齡一直保守秘密，大家只知佢係3月4日出生，不過從樣貌皮膚去睇，呢位仙氣女神肯定唔會去到三字頭。而且佢出道時間唔長，目前係遊戲頻道「 SPOTV GAMES」人氣足球Game「FIFA Online 4」、在線戰略動作射擊遊戲「暴能特區（Cyphers）」嘅播音員，仲係個專門發表遊戲評論嘅YouTuber，

呢排疫情肆虐，個個困喺屋企無所事事，有人喺網上問郭敏仙，邊個球星係佢杯茶？點知佢畀出一個大家O晒嘴嘅答案──1987年歐洲足球先生，1987年、1989年世界足球先生得主古列治是也。論球壇成就，古列治踢意甲AC米蘭期間，同列卡特、雲巴士頓組成「荷蘭三劍俠」，贏過3次意甲冠軍、兩次歐洲冠軍盃冠軍，1988年佢三個仲帶領荷蘭國家隊勇奪歐國盃冠軍，佢的確值得景仰，但係做人生嘅另一半，會唔會老咗些少呢？雖然人人把口都會講愛情係冇年齡界限，只能夠話郭敏仙有啲戀父情結都未定。