東奧聖火抵日有蝦碌　IOC諗定其他方案

東京奧運聖火從希臘抵達日本宮城縣，由於新冠肺炎疫情影響下，歡迎儀式一切從簡，而聖火交接過程中曾經意外熄滅，場面相當尷尬。至於國際奧委會（IOC）一直強調東奧如期上演，但主席湯瑪士‧巴治表示正考慮不同方案。

東京奧運聖火於日本早上抵達宮城縣松島基地，原定計劃盛大的歡迎儀式變成簡短的活動，三屆奧運道冠軍野村忠宏及三屆奧運摔跤冠軍吉田沙里，連同東京奧組委主席森喜朗，接過聖火火種並帶上火炬台點燃，但從電視直播畫面見到，交接過程中懷疑聖火意熄滅，隨即再要燃點。按計劃接下來的六天，火炬將作巡迴展覽，26日則在福島的日本足球訓練中心舉行火炬接力開幕禮。

至於受到新冠肺炎疫情影響，外界對7月底的東京奧運能否如期舉行，一直質疑，但日本及國際奧委會都強調可如期上演，但IOC會長巴治最近接受訪問時則表示:「我哋唔會草率決定，肯定不會取消奧運。」但巴治承認正考慮東奧的不同辦賽方案。

香港奧委會亦發稿表示因疫情與IOC進行了視像會議，並強調會支持IOC的安排及努力保障運動員;同時，港協亦正按時序籌備香港代表團的出賽工作。

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