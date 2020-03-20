【有片】西甲球星在家搞乜鬼？

西班牙聯賽全面停擺，一眾球星都要進行家居抗疫，呢班冇波踢嘅足球巨星係點樣消磨時間呢？西甲官方就盤點幾大類型，相當過癮！

●住家男：馬德里體育會前鋒艾華路莫拉達係代表人物，佢早前喺IG分享同老婆及2個囝囝嘅歡聚時刻，仲不忘呼籲西班牙人民盡可能留喺屋企，避免外出添！

●運動男：唔少球員除咗足球之外，都有其他鍾意嘅運動，好似巴塞隆拿中場維達爾就係籃球高手，佢喺IG分享自己喺後花園打「1人籃球」片段，技術唔差架。

●打機男：好多球星都係「機迷」，西維爾球星利古朗同貝迪斯前鋒保查艾利斯亞斯，上星期就進行咗場《FIFA20》大戰；皇家馬德里門神泰拔高圖爾斯，亦有直播自己打機情況。

●雜技男：近期興起踢廁紙嘅「在家抗疫大挑戰」，皇家馬德里新星巴謙戴亞斯都有參加！

●舞蹈男：除咗「在家抗疫大挑戰」，另一個在家舞蹈挑戰NananaChallenge都好受歡迎，貝迪斯後防馬斯巴查就同女伴一齊參加，可觀性十足。

●工作狂：西甲球員始終都係以踢波為先，以沙治奧拉莫斯為首嘅多位球員，喺屋企都繼續進行練習保持狀態！不過講到在家訓練，雷加利斯就安排「網上教學」，由球隊體能教練普爾洛蘭迪親自拍攝教學影片，更犀利嘅係，雷加利斯直頭將成個訓練計劃擺埋上網公諸同好！