【澳職寶庫】FC悉尼打吡戰獻「細」

周六下午澳職爆發悉尼打吡，西悉尼流浪者主場硬撼「1哥」FC悉尼。流浪者仍有機會爭入季後賽，爭勝決心唔需要懷疑，FC悉尼近況回落，而且今季聯賽兩次交鋒都輸畀對手，唔想再失威一定先做好防守。兩軍近年喺打吡戰都好緊湊，入波唔算多，相信今次唔會例外，捧中位數2.5球入球細。（myTV Gold 302、Now 639、有線655及615台周六下午4時30分直播）

以水準嚟講，呢場波唔算世界頂班，但係因為全球聯賽停擺，所以世界各地球迷都聚焦喺今場澳職打吡。據知，英國、意大利、美國等多地，都會直播今場大戰，預期觀眾數字數以百萬計，真真正正係全球矚目。

西悉尼流浪者今季表現飄忽，季中曾經一度試過10場聯賽輸8場，好彩球隊喺2月手起刀落炒咗德國籍教練巴布，改由助教馬里尼接手後及時反彈，對上6場聯賽攞到3勝2和1負，只比排第6嘅西部聯少2分，仍有機會爭入季後賽。1月份由修安聯加盟嘅前鋒西蒙確斯近6場比賽入2球，火速融入球隊，加上中堅柏德列施格拿及左翼衞丹尼爾佐治夫斯基坐完波監可復出，夫添出擊戰力更有保證。

近5交手4次2球或以下

FC悉尼於榜首遙遙領先，甩開「2哥」墨爾本城7分並打少3場，重奪常規賽冠軍只係時間問題。悉尼早前因要分心亞冠盃，導致聯賽戰績下滑，近3場聯賽僅得1勝1和1負，包括喺主場0比1不敵流浪者，今季2次打吡戰都輸波，為咗唔想再失威，今場肯定打醒十二分精神。睇番兩軍過去5次交手，有4次總入球都開2球或以下，相信今場形勢唔會差太遠，中位數2.5球細盤捧得過。