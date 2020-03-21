查理柯士甸高燒齊病徵　西布朗拒檢測捱轟

效力西布朗嘅前英格蘭國腳前鋒查理柯士甸，日前向傳媒自爆「相信」自己已感染新冠肺炎，上星期曾經發高燒去到39.7度，連球會軍醫都話佢嘅病徵同新冠肺炎非常脗合，但最離奇嘅係，西布朗竟然冇幫查理柯士甸安排病毒檢測，只係叫佢自己在家隔離直至好番，唔少球迷炮轟西布朗做法係罔顧人命。

4年前曾入選英格蘭國家隊嘅30歲前鋒查理柯士甸，向英國《每日電訊報》透露上星期出席大型賽馬活動後出現不適，通知西布朗軍醫後，連軍醫都話好似係新冠肺炎，但係處理方法只係叫佢一直留喺睡房之內唔好出嚟。查理柯士甸講述呢段恐怖經歷：「我覺得好似有人用一桶水淋我，成身都震晒，我個頭熱得好緊要，完全唔知發生咩事。我要同所有人講，真係唔好睇小呢個病。」經過連日休息後，查理柯士甸喺星期二終於病情好轉。

《每日電訊報》報道刊登後，西布朗隨即發出官方聲明，話查理柯士甸並冇做到新冠肺炎檢測，所以唔能夠話係「確診」。可惜呢個聲明更加激起球迷怒火，唔少球迷留言炮轟西布朗唔做檢測，係唔敢面對有球員確診，咁做係罔顧球員同社會嘅安全。英冠暫停前，西布朗排喺聯賽第2位，領先第3位嘅富咸6分，下季大有機會重返英超比賽。