等跑最凍馬拉松　香港氣袋徐志堅

情侶海邊漫步說笑，小孩樹底堆砌堡壘，今天的淺水灣，好像連白鴿、狗兒都特別悠閒。唯獨徐志堅一人在海灘中央穿梭，頂着大太陽跑了無數個來回。2018年在柏林以2小時24分43秒打破香港華人馬拉松紀錄之後，徐志堅決定回歸平淡，不是退役。他依舊是那個為了跑馬拉松，連北極都敢去的人，只是追求的東西不再一樣。 圖/文：余樂詩

頂住刺痛贏最辛苦嘅冠軍

去年徐志堅獲富衛邀請出戰「北極馬拉松」，雖然賽事最終因為天氣問題未能在北極的冰面上演，但「志堅」仍在挪威至北之地─朗伊爾城跑出3小時01分43秒贏得冠軍。他說已忘了多久沒有跑超過3小時的馬拉松，過程既辛苦又難忘，「人生第一次來到這麼凍的地方，終於知道負十幾度是甚麼回事。鼻、耳、手指，只要是外露的皮膚被風吹過都會一陣刺痛。」這天的太陽特別猛，「志堅」也花了一段時間重新喚起那次雪地回憶：「幸好比賽的那天不太凍，都是冰點左右。」不過在去年的比賽照片中，這位香港代表卻只穿短袖上衣，「志堅」笑說：「最後幾公里還是要穿外套才撐得住！」

跑雪地似沙上「滑着跑」

雪地上跑步，好比在沙上「滑着跑」，由腳趾、腳掌至小腿，延伸到大腿、臀部，全身的肌肉都要花多一倍力量才能起動。今年再獲邀請參加北極馬拉松的「志堅」為備戰今次賽事，把握工餘時間加緊訓練，「基本上日日都會跑，每個星期跑大約120公里。然後賽前再加幾次沙灘訓練，記住個感覺。」原本下個月他就會在北極圈內北冰洋，約北緯89度至90度之間的浮冰上，挑戰這個世上最寒冷的馬拉松，可惜賽事最後因為疫情關係被迫取消。「志堅」感激賽會將跑手的健康及安全放於第一位，至於這個人生壯舉惟有寄望來年。

跑步20年學會放下

長跑講求維持穩定的速度，跑步時的「志堅」大部分時間都會進入「忘我狀態」，歌不會聽，沿途景色亦無暇細心欣賞。「跑的時候我只會專注在自己的感覺。」我們不禁滿頭問號，他再慢慢解釋：「跑步要Keep住好輕鬆、不需要捱的感覺，才能有更好發揮。」新冠肺炎令全球多項馬拉松賽事相繼取消，徐志堅年初贏得「香港街馬」32.195公里冠軍後，只能默默等待下一個賽事。不經不覺跑了20年，更跑到被人稱呼為「堅叔」，但他不會停下來，「我想保持鍾意跑的感覺，不想刻意強迫自己做一些事。」他說，奧運、亞運暫時都不在他的目標清單，隨心而行就好。

徐志堅Profile

年齡：30歲 項目：馬拉松

近年主要榮譽

2020 香港街馬32.195公里 冠軍

2019 富衛地表至北馬拉松全馬賽事 冠軍

2018 柏林馬拉松 破香港馬拉松華人紀錄

2015、2016 渣打馬拉松全馬賽事 香港第1名

【唯一非陸地跑馬拉松 冰面抗零下30度嚴寒】

原定於4月13日舉行的北極馬拉松是世界上唯一不在「陸地」，而是在北冰洋冰面上進行的賽事。這個被健力士世界紀錄列為「世界最北端舉行的馬拉松」，今年順利舉行的話將是第17屆，全馬賽事全長42.195公里。

贏大滿貫必經之地

參賽者除要抵抗零下30度的極端寒冷天氣，更要面對冰面上跑步的極大挑戰，不過對於想完成「馬拉松大滿貫」的跑手，北極則是必經之地，他們需跑畢7大洲賽事指定賽事，再加北極馬拉松才能獲得這個跑手至高榮譽。

香港馬拉松好手徐志堅今年與11位來自亞洲不同地區的馬拉松跑手，包括超級馬拉松運動員黃浩輝、藝人劉心悠及歌手梁釗峰等獲邀參加「世界最北端舉行的馬拉松」。「志堅」去年在挪威舉行的「地表至北馬拉松」全馬賽事跑出3小時01分43秒贏得冠軍，他希望再接再厲，下次挑戰愛爾蘭跑手2007年造出的「世界最北端舉行的馬拉松」賽事紀錄（3小時36分10秒），為港爭光。

【50歲大叔單着泳褲游南極冰川】

假如天空是你的極限，50歲的英國公開水域泳手Lewis Pugh （左圖）的極限可能是在海洋的盡頭。早已游過北冰洋的他1月跑到南極東部冰床，成為首位在當地冰川「暢泳」的男人。當日僅穿一條三角泳褲的他驚嘆：「從未見過如此引人入勝的美麗景色，那是多麼純粹的色彩。」

目的宣揚環保

不過，見識到大自然壯觀一面的同時，歷時10分鐘17秒的過程其實相當驚險。當日氣溫只得零下15度，Pugh先是游過深不見底的冰川鍋穴，然後游過冰床之間的窄道，期間需要放慢速度，脫下泳鏡用蛙式小心前進。「冷得幾乎呼吸不到，冷得全身皮膚像火燒一樣，手腳都感到刺痛。身體好像在說：走吧、走吧，但腦袋則說：集中、集中。」回想這個過程，他亦感到驚心

動魄。

Pugh並不是一個「呃Like」的大叔，其實這次「搵命搏」的原因是想帶出重要的環保訊息。他希望說服有關當局，在南極東部成立一個類似國家公園的海洋保護區，阻止當地一些過度捕魚等破壞性活動，同時減緩這個地區受全球氣候變化帶來的影響。