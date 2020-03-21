【澳職速遞】西悉尼流浪者罰球好「水皮」

周六(21號)上演嘅澳職「悉尼打吡」要閉門作賽，但西悉尼流浪者教練馬里尼話希望可以擊敗FC悉尼，即使球迷唔入場，都要佢哋感受到球隊勝利嘅喜悅，佢同球員講，疫境下贏波令球迷開心係佢哋嘅責任，無論場內係0觀眾定係2萬8千名觀眾，道理都係一樣。

馬里尼表示，落到場球員就會專注球賽，因為佢哋係專業球員，今場最大目的可以零封FC悉尼贏波，咁就會創造歷史，因為自2012年第一季出現悉尼打吡以嚟，不論西悉定FC悉尼，都未試過一季之內以不失球贏晒3次打吡。西悉今季頭2次交手，都由隊長米歇爾杜基一箭定江山以1比0贏波，如果今場可以複製呢個戰果，就可以喺悉尼打吡創新猷，相信西悉尼將會先做好防守。

不過，西悉嘅弱點亦係入球太集中晒喺米歇爾杜基身上，球隊喺日前接受「罰球挑戰」，派出馬菲奧哥迪亞、歷克蘇利雲、泰迪羅素及哥素斯射罰球，要求射入球門指定位置，但每人射5球，合共射咗20球，只入得3球咁大把。擺定都射得咁差，難怪今季20場聯賽只係入得26球咁大把。