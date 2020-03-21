足總盃　東方龍獅拼香港飛馬爭決賽權

毋須登入，立即睇直播：

香港足球總會呈獻「足總盃3月閉門直播」，周六(21日)下午於將軍澳運動場上演4強大戰，以「森巴三叉戟」掛帥的東方龍獅惡鬥香港飛馬。挾上圈力挫傑志的氣勢，東方無論戰意、狀態正值高峰，惟飛馬8強戰至加時淘汰佳聯元朗，於「菁英盃」分組賽又贏過東方，氣勢同樣不弱，冤家路窄，激鬥難免。（on.cc東網周六下午2時30分起直播）

8強東方龍獅以2比0力克傑志，惟該仗中場李嘉耀觸傷半月板，或要提早收咧，不過總監兼主教練李志堅認為，最近表現不俗的陳浩瑋可作替補︰「上場波處於膠着狀態時，擺咗陳浩瑋入嚟幫手進攻，令傑志突然間觸摸唔到。其實嗰場每一個人都好攰，當中亦有好多變化，慶幸我哋發揮得好同夠集中，後防又減低到蘇沙嘅作用，呢啲都係關鍵。」

因借用條款所限，慕沙今仗未能倒戈，不過「堅Sir」估計對手會改變踢法，仍然不容易應付，故需要沉着應戰︰「飛馬上場打到加時贏元朗，證明佢哋鬥志同體能兼備。我估計佢都會傾向防守多啲，所以我哋要有耐性同小心啲。」對於巴西射手盧卡斯上仗與艾里奥爭頂時，導致對方右臉顴骨骨折一事，「堅Sir」則透露會向他作輔導︰「其實呢件事令佢有啲陰影，你見佢攞咗黃牌之後好驚啦！本身佢踢法好勇猛，但係咪過勇就難講，不過我亦深信佢份人係明刀明槍，但都要去調整。」

香港飛馬上圈驚濤駭浪下，於加時以5比4擊敗佳聯元朗晉級，主教練文彼得（Peter）坦言勝仗無疑振奮軍心：「之前『菁英盃』表現唔理想，令到士氣比較差。上場對實力唔弱嘅元朗，最後喺加時贏到波，慕沙仲要入4球，對士氣真係好有幫助。」然而，該名巴西前鋒今仗掛免戰牌，預料會由佐佐木周頂替鋒線工作，Peter指出，球隊今場會多利用敵衞身後的缺口進攻，策略上會偏向防守，趁有機會才快速反擊：「對手實力強，但我哋唔會放棄，佢哋谷得前都要小心後面，因為可能畀到啲空位我哋。」他又稱希望在90分鐘內擊敗對手，盡量不與東方打延長戰。

基於對手3名前鋒艾華頓、辛祖及盧卡斯，上場面對傑志展現出其強大侵略性，但文彼得形容「巴西三寶」的默契和盤扭能力並非想像中良好，相信透過收窄他們的活動空間能減低威脅，而陣中球員亦有足夠能力應對。陣容方面，養傷逾1個月的大衞拉菲爾接近康復，今戰或先列後備，中場郭子堦及後衞雷文迪兩人，則分別獲Peter稱讚態度積極和表現優秀，是役有望續任正選。

毋須登入，立即睇直播：