【澳職速遞】銀河唯一！方祖做英格蘭主角

全球足球賽事幾乎全部暫停下，周六(21號)澳職獨腳戲「悉尼打吡」即時成為全球焦點，世界各地都會直播呢埸超級大戰。曾經喺英格蘭球壇打滾十幾年，一直上唔到位嘅FC悉尼前鋒方祖，突然成為呢個周末「銀河唯一」喺世界頂級賽事出賽嘅英格蘭球員！

33歲嘅方祖由2004年喺史托港出道開始，踢過羅奇代爾、洛達咸、雷丁、卡迪夫城、保頓同狼隊等低組別球會，生涯中只係喺12/13球季隨雷丁踢過1年英超，十幾年嚟都上唔到位。2018年轉投FC悉尼後終於發圍，上季入18球帶領球隊贏得澳職冠軍，今季18次聯賽上陣亦有16個士哥。

英格蘭各級賽事以及歐美各大聯賽全部暫停下，方祖係今個周末唯一一個英格蘭球員喺全球觀眾注視下出賽，佢話：「澳職成為唯一仲進行嘅賽事，全世界都會睇住我哋，我覺得自己有義務要踢好比賽。」據報英國《BT》電視台將會直播呢場大戰，方祖將成為英格蘭球壇周末男主角，而意大利、西班牙、德國、美國都有直播，呢場「悉尼打吡」真正係全球矚目！