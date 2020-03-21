羽毛球亞錦賽煞停　李卓耀或錯過東奧

世界羽聯昨日（20日）宣布，因應新冠肺炎持續擴散，包亞洲羽毛球錦標賽在內，5項東奧積分賽需要煞停。意味著在4月26日東奧積分周期截止前，運動員再無機會爭取入圍，香港羽毛球代表李卓耀或因此緣盡東奧。

本月中全英羽毛球公開賽結束後，世界羽聯宣布暫停所有賽事到4月12日，昨日進一步延長停擺期。除了在克羅地亞和秘魯舉行的2項國際賽，包括亞洲錦標賽、歐洲錦標賽和泛美錦標賽3項洲際賽都被暫停。其中，亞錦賽作為亞洲區最後一站積分賽，命途可謂一波三折，原定4月21日至26日在中國武漢舉行，惟當地是新冠肺炎最初爆發地，其後移師菲律賓馬尼拉，無奈仍然難逃停賽命運。

東奧羽毛球積分周期截至4月26日，按照東奧資格規則，單打方面，若一個國家或地區有2名或以上運動員排在前16名，就能獲得2個參賽名額，否則只有1人可獲資格。全英賽首圈出局後，香港男單代表李卓耀的東奧排名從16位下跌到18位。由於另一港將伍家朗目前排名第8，穩佔一席資格，若世界羽聯不變更積分計算周期或方法，李卓耀勢與東奧擦肩而過。

國際奧委會（IOC）本周發出新聞稿，表示東奧資格規則倘須作出任何改動，會在4月初公布。惟世界羽聯周四（19日）曾在官網就新肺冠炎進行「Q&A」，當中提到目前並無計劃更改東奧資格規則：「任何改動都會為運動員帶來正負兩面的影響，根據目前延期和停賽的情況，世界羽聯並不認為改動是合適的。」