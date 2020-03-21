足總盃　辛祖艾華頓齊起孖　東方龍獅闖決賽

「足總盃」4強大戰周六（21日）於將軍澳運動場閉門上演，誓打破近年「錦標荒」的東方龍獅，憑辛祖和艾華頓齊齊梅開二度 ，以5比0大勝香港飛馬，將與周日（22日）另一場準決賽，和富大埔或富力R&F的勝方爭逐最終冠軍。

香港飛馬今場如常擺出5後衞陣式意圖死守，卻在早段便被東方「巴西三寶」找到缺口。艾華頓4分鐘左路橫傳，辛祖一控一射入網，助球隊4分鐘便取得領先優勢。落後的飛馬積極反撲，14分鐘郭子堦小禁區入楔回傳，陳柏衡勉強起腳被艾華度趕至解圍。

22分鐘，陳浩瑋中路接應橫傳施射，被梁興傑輕鬆接實。29分鐘，傷愈復出的大衞拉菲爾亦試試腳頭，晃過迪高後狂抽卻越門高出。39分鐘，佐佐木周禁區頂窩利抽射，可惜還是無功而還，飛馬半場落後0比1。

換邊後東方繼續製造威脅攻勢，艾華頓一次左路攻勢突入禁區傳中，導致黃俊皓犯手球，主射的艾華頓自己操刀將皮球送入網， 48分鐘幫東方擴大比數至2比0。66分鐘飛馬反擊，艾華和大衛拉菲爾連番強行突破，嘗試於打開東方缺口，前者一度殺入禁區傳中，可惜被東方中堅基頓解圍。

飛馬反擊未果，東方4分鐘後博得角球，接應的辛祖高高躍起頂入，個人梅開二度，70分鐘為東方領先至3比0。領先的東方越踢越順，79分鐘由艾華頓右路傳中，辛祖漏過第一點給盧卡斯，後者回傳給後備上陣的利馬撞射僅僅斜出。

86分鐘，東方再憑一次右路角球，由後上的基頓頂成4比0。90分鐘，東方艾華頓右路突破後，再以一記「世界波」為東方「埋齋」，最終東方龍獅以5比0擊敗香港飛馬，成功闖入「足總盃」決賽。

賽後飛馬主帥文彼得坦言落敗責任在自己，認為球隊輸在下半場失勢：「上半場球隊表現我係滿意，下半場人哋把握力同個人質素比我哋強，抵擋唔住。可能自己準備同處理得唔係咁好，返去要檢討，要好好諗一諗。」

至於東方龍獅主帥李志堅，就認為比賽中合適運用巴西球員十分重要：「其實佢哋（巴西球員）本身都有一定認識，艾華頓以往都有一定能力，點樣發揮到佢，再去配合其他人係關鍵，辛祖個更加係球隊重要一環。」展望決賽，「堅Sir」就直言無論是對和富大埔還是富力R&F，都要靠球員自己發揮。

而今場「壽星仔」葉鴻輝賽後亦難掩取勝的喜悅：「自己生日正日贏波係好開心。球隊季前訂立目標，就係想嚟緊下年踢亞洲賽，贏到足總盃就有資格，希望決賽都能夠順順利利贏波。」「阿輝」表示今晚會與女朋友食飯，不會有太特別的慶祝，直言踏入「3字頭」，最大願望就是遠離傷病，延續球員職業生涯。