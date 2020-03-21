足總盃　東方龍獅巴西幫發威！

「巴西幫」大顯神威！協助東方龍獅周六（21日）在「足總盃」4強，以5比0大勝香港飛馬進身決賽。5球入球皆與巴西球員有關，其中28歲翼鋒艾華頓，更以一球「世界波」埋齋，盡顯功架。

自盧卡斯和辛祖季中加盟東方龍獅，陣中屬巴西裔球員增至7人，其中前線由兩位前友會射手，配搭艾華頓組成的「森巴三叉戟」，近幾場賽事頻頻入波，今場5個入球更是「巴西幫」包攬，協助球隊躋身「足總盃」決賽，東方可謂現正颳起一陣「森巴風暴」！至於今場取得2球進帳的艾華頓指出，這幾場大勝的功勞，不僅在於前場3位球員，還歸功於所有球員。他特別指出，「巴西幫」之間的良好關係，的確在賽場上產生不少化學作用，促進隊友之間的默契，才能幫助球隊殺入決賽。

這場5比0的大勝，辛祖和艾華頓均錄得兩個入球，就連後衞基頓也憑一記角球「分一杯羹」。唯獨盧卡斯顆粒無收，他在球證鳴笛後更直衝入會議室，未有拍掌致謝，顯然對自己的表現未感滿意。惟艾華頓為其解畫：「前鋒為入唔到波而感到鬱悶好正常，但今場佢幫我哋喺前場控制個波，製造機會畀我哋入楔係更加重要，我相信佢會為勝仗感到高興。」而「梅開二度」的辛祖，亦讚揚球隊有十分良好的團隊精神，他入球與否只屬次要，更重要是幫助球隊贏波。