足總盃　和富大埔硬撼富力Ｒ＆Ｆ

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足總呈獻「足總盃3月閉門直播」，周日(22日)於將軍澳運動場續演4強大戰，由和富大埔火拚聯賽「1哥」富力R&F。大埔自2月起全面回勇，新加盟南韓強援金承龍逐漸與隊友建立默契；富力對錦標充滿飢渴感，離決賽只差一步，自然不敢怠慢，那隊能闖入決賽與東方龍獅爭冠，球迷拭目以待！（on.cc東網周日下午2時30分直播）

富力R&F暫時除於聯賽高踞榜首外，「足總盃」更殺入4強，甚有機會首次躋身決賽，主教練楊正光表示：「『足總盃』係我哋目標，大家都好重視，好希望球隊可以首度入決賽。依家一周一賽，對我哋嚟講係好事，好在踢咗幾場比賽，大家狀態都冒升，兩個比賽都想得到（冠軍）。」

富力8強戰以4比0淘汰愉園一役，展現強大火力，射手基奧雲尼更大演帽子戲法，然而「楊Sir」認為仍有加強空間：「上場對方縮得好後，我哋頭30分鐘有啲『老鼠拉龜』，今場希望改善進攻上嘅不足。」對手大埔表現回升有目共睹，「楊Sir」坦言不會輕敵：「今場肯定難打，但我哋知道佢哋邊方面有改善，會作針對性部署，尤其佢哋反擊、角球同罰球呢幾方面，我哋都要防備。」他強調球隊除林志堅外，現時接近「夫添」狀態，絕對有信心晉級。

和富大埔自助教艾雲（Ivan）加入教練團後漸入佳境，上圈以4比1淘汰冠忠南區贏盡掌聲，惟他將功勞歸功全隊：「足球唔係魔法，唔能夠短短時間就做到，要靠大家努力，大埔係一個團隊，有批好球員一齊慢慢建立。」面對各項賽事轟入62球的富力，Ivan明言已洞悉對方弱點：「後防相對下屬於富力弱點，加上佢哋錯失咗『菁英盃』，『足總盃』一定志在必得，壓力喺佢哋嗰邊。」

大埔上月曾在「菁英盃」2比1擊敗富力，有指富力該仗未全力應戰，大埔才有機可乘。Ivan反駁指對手伊高沙托尼及利安高等外援悉數上陣，但都未能攻破大埔：「我哋唔會刻意死守，會堅持自己嘅打法，務求躋身決賽！」陣容方面，麥保美刑滿解禁，而陸平中接近全面康復，有望正選把關。

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